ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза в четверг обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства ЛНР заявила о минометном обстреле населенного пункта Желобок в Донбассе.

"С начала текущих суток по состоянию на 18.00 (совпадает с мск) украинские боевики три раза обстреляли территорию ЛНР", - заявили в пресс-службе ведомства.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики вели огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по районам подконтрольных ЛНР населенных пунктов Фрунзе, Желобок и Логвиново.