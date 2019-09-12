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РИА Новости

ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

19:03 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза в четверг обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее пресс-служба оборонного ведомства ЛНР заявила о минометном обстреле населенного пункта Желобок в Донбассе.
"С начала текущих суток по состоянию на 18.00 (совпадает с мск) украинские боевики три раза обстреляли территорию ЛНР", - заявили в пресс-службе ведомства.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики вели огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по районам подконтрольных ЛНР населенных пунктов Фрунзе, Желобок и Логвиново.
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