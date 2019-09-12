Воронежские депутаты установили размер прожиточного минимума пенсионеров

ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы установили на 2020 год размер прожиточного минимума для пенсионеров, который составит 8,75 тысячи рублей, сообщает в четверг заксобрание.

Соответствующий закон был принят 12 сентября в ходе 47 заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

"Средняя величина прожиточного минимума пенсионера по России, согласно расчетам, составит в 2020 году 9311 рублей. В Воронежской области величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год определена в размере 8750 рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечает заксобрание, величина прожиточного минимума рассчитывается по методике, утвержденной постановлением облправительства, а также законами "О прожиточном минимуме в Воронежской области" и "О потребительской корзине в Воронежской области". Для определения величины прожиточного минимума, который устанавливается сроком на год, специалисты учли данные Воронежстата, стоимость потребительской корзины в регионе и другие затраты.

"Величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно на уровне региона и доводится до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена. Социальная доплата к пенсии устанавливается неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Социальная доплата данной категории граждан будет осуществляться за счет средств федерального бюджета Пенсионным фондом РФ", - пояснил Нетёсов.

Кроме того, в ходе заседания были внесены изменения в закон "О специализированном жилищном фонде Воронежской области". "Принятый законопроект определяет общее количество предоставляемых квартир для детей-сирот в одном многоквартирном доме - не менее одной квартиры и не более 25% от общего количества квартир в доме", - сказал Нетёсов.

Также были внесены изменения в закон "О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области", которые конкретизируют распределение средств для образовательных организаций, ведущих инновационную деятельность и обеспечивающих высокое качество предоставляемых услуг. Так, школы и детсады, занимающие высокие места в рейтингах, будут получать от 50 тысяч до 1 миллиона рублей на развитие материально-технической базы.

"В Воронежской области предусматривается материальное стимулирование 50 школ и 30 детских садов, занимающих рейтинговые места. Особенность в том, что рейтинг проводится не только по позициям качества, но и по соотношению динамики развития организации. То есть если организация показывает лучшую динамику по отношению к собственным результатам прошлых лет, она может занять высокое место в рейтинге. Предполагается, что материальное поощрение будет составлять от 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в зависимости от места в рейтинге", - пояснил председатель Воронежской областной думы.

По словам Нетёсова, еще одно направление - поддержка непосредственно региональных инновационных площадок, которые отбираются в соответствии с региональной нормативной базой.

Депутаты в четверг также приняли закон, касающийся оказания населению области бесплатной юридической помощи. В частности, полномочиями по оказанию бесплатной юридической помощи в части предоставления коммунальных услуг наделили департамент ЖКХ и энергетики региона.