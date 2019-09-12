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РИА Новости
Воронежская область

Нетесов поздравил с 70-летием певицу, учившуюся у Мордасовой

18:53 12.09.2019 (обновлено: 19:05 12.09.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской областиПредседатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поздравил с 70-летием народную артистку России Екатерину Молодцову
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поздравил с 70-летием народную артистку России Екатерину Молодцову
© Фото : предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов поздравил с 70-летием народную артистку России Екатерину Молодцову, ученицу легендарной певицы Марии Мордасовой, сообщает в четверг заксобрание региона.
Ученица Мордасовой, солистка хора имени Массалитинова и ансамбля "Русская гармонь" Екатерина Молодцова 12 сентября отмечает 70-летие.
"Двенадцатого сентября председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетёсов поздравил с юбилеем народную артистку Российской Федерации, почетного гражданина города Воронежа, заведующую отделением сольного народного пения Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей Екатерину Молодцову", - говорится в сообщении.
Молодцова, в прошлом выпускница музыкального училища (сейчас - колледжа), стояла у истоков создания отделения сольного народного пения. По словам артистки, которые приводит облдума, так воплотилась в жизнь ее мечта о создании воронежской школы народных певцов-профессионалов. Сегодня выпускники Молодцовой успешно работают в Воронежском государственном академическом русском народном хоре имени Массалитинова, коллективе "Воронежские девчата", ансамбле песни и пляски Российской армии им. Александрова, а также в коллективах других регионов страны.
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Нетёсов по приглашению Молодцовой посетил музыкальный колледж, где в присутствии педагогического коллектива, выпускников разных лет и студентов поздравил народную артистку с 70-летием, вручил высшую награду регионального парламента - Почетную грамоту Воронежской областной думы за заслуги в области культуры и искусства, а также большой вклад в воспитание подрастающего поколения, и пожелал здоровья, оптимизма, творческих успехов и благодарных учеников.
"Для меня главное, что русская песня живет. Я училась у Марии Мордасовой, нынешняя молодежь - у меня. Вот и выходит, что наши воронежские традиции продолжаются", - сказала Молодцова.
Артистка поблагодарила Нетёсова и депутатский корпус регионального парламента за поздравления и поддержку учебного заведения.
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