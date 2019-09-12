Вологодскую школу проверят на наличие крыс после жалоб учениц

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В вологодской общеобразовательной школе N8, ученицы которой обратились в травмпункт с жалобами на укусы грызунов, организована проверка, сообщила начальник отдела общего и дополнительного образования Вологды Ольга Бандяк.
"Сейчас в школе идёт проверка, привлечены компетентные органы, проводится опрос родителей и учеников, чтобы установить, что на самом деле произошло на уроке", - сказала Бандяк.
По её словам, учительница, проводившая урок, рассказала, что "занятие прошло в штатном режиме".
Ранее в департаменте здравоохранения региона заявили, что двух учениц третьего класса школы Вологды покусали мыши, а не крысы.
В среду вологодские СМИ со ссылкой на информацию из родительских чатов сообщили, что в одной из местных школ 11 сентября несколько детей пострадали от укусов грызунов, возможно, крыс. В четверг следователи СУСК по Вологодской области начали доследственную проверку данной информации.