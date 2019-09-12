Вологодскую школу проверят на наличие крыс после жалоб учениц

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В вологодской общеобразовательной школе N8, ученицы которой обратились в травмпункт с жалобами на укусы грызунов, организована проверка, сообщила начальник отдела общего и дополнительного образования Вологды Ольга Бандяк.

"Сейчас в школе идёт проверка, привлечены компетентные органы, проводится опрос родителей и учеников, чтобы установить, что на самом деле произошло на уроке", - сказала Бандяк.

По её словам, учительница, проводившая урок, рассказала, что "занятие прошло в штатном режиме".

Ранее в департаменте здравоохранения региона заявили, что двух учениц третьего класса школы Вологды покусали мыши, а не крысы.