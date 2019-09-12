Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T18:36Z
https://ria.ru/20190912/1558630796.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/95593/08/955930844_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_dbf0d3068e3f707be6f1bc4acd881cbb.jpg
РИА Новости

Вологодскую школу проверят на наличие крыс после жалоб учениц

18:36 12.09.2019
436
© Fotolia / lculigМыши. Архивное фото
Мыши. Архивное фото
© Fotolia / lculig
Мыши. Архивное фото. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В вологодской общеобразовательной школе N8, ученицы которой обратились в травмпункт с жалобами на укусы грызунов, организована проверка, сообщила начальник отдела общего и дополнительного образования Вологды Ольга Бандяк.
"Сейчас в школе идёт проверка, привлечены компетентные органы, проводится опрос родителей и учеников, чтобы установить, что на самом деле произошло на уроке", - сказала Бандяк.
По её словам, учительница, проводившая урок, рассказала, что "занятие прошло в штатном режиме".
Ранее в департаменте здравоохранения региона заявили, что двух учениц третьего класса школы Вологды покусали мыши, а не крысы.
В среду вологодские СМИ со ссылкой на информацию из родительских чатов сообщили, что в одной из местных школ 11 сентября несколько детей пострадали от укусов грызунов, возможно, крыс. В четверг следователи СУСК по Вологодской области начали доследственную проверку данной информации.
Школьник расплачивается за обед
9 сентября, 16:04РИА Новости
Роспотребнадзор проверил липецкую школу, где нашли рис с червями
110111
Обсудить 0
ВологдаПроисшествия
Рекомендуем
Лес
В Тюменской области в лесу нашли тело мужчины
РИА
Новости
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Мальчика, пытавшегося спасти дедушку из горящей бани, наградили посмертно
Лента
новостей
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
ФАС закрыла дела в отношении Superjob и Rabota.ru
Мальчик со СМА учится в обычной школе и помогает одноклассникам
Мальчик со СМА учится в обычной школе и помогает одноклассникам
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник сообщил, что вологодских школьниц могли покусать мыши
Скриншот программы ЧГТРК Грозный
Три чеченки извинились перед Кадыровым после просьбы предоставить им жилье
Тушение пожара
В Сыктывкаре загорелась школа
Памятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге перенесут в музей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил разобраться в деле томского подростка, защищавшего щенка
Маяк Шпанберга в заказнике Малые Курилы на острове Шикотан
МИД отверг протесты Японии из-за открытия завода на Шикотане
Нашивки на военную форму для призывников
В военной прокуратуре заявили о снижении числа уклонений от армии на треть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
Лента новостейМолния