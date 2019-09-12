Интерактивная карта покажет строящиеся по нацпроектам объекты на Тамбовщине

ТАМБОВ, 12 сен – РИА Новости. В Тамбовской области создана интерактивная карта, на которой представлена основная информация о строящихся в рамках реализации нацпроектов объектах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, управление экономической политики обладминистрации составило полный перечень из более, чем 350 объектов, которые в рамках реализации национальных проектов будут созданы в 2019 году и частично в 2020-2021 годах по различным направлениям.