Интерактивная карта покажет строящиеся по нацпроектам объекты на Тамбовщине

ТАМБОВ, 12 сен – РИА Новости. В Тамбовской области создана интерактивная карта, на которой представлена основная информация о строящихся в рамках реализации нацпроектов объектах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, управление экономической политики обладминистрации составило полный перечень из более, чем 350 объектов, которые в рамках реализации национальных проектов будут созданы в 2019 году и частично в 2020-2021 годах по различным направлениям.
На карте отмечены местоположение объектов, год ввода в эксплуатацию, планируемые мощности, а также наименование национального и регионального проекта. Список объектов будет постоянно пополняться.
"Каждый житель региона должен видеть и знать, что будет создано в рамках реализации национальных проектов, какие результаты будут достигнуты и объекты построены", - привели в пресс-службе слова главы администрации области Александра Никитина.
Технологическая поддержка ресурса осуществляется в сотрудничестве с администрацией города Тамбова.