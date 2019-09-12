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РИА Новости
Тамбовская область

Интерактивная карта покажет строящиеся по нацпроектам объекты на Тамбовщине

18:35 12.09.2019
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© Fotolia / blackdayМужчина с планшетом в руках
Мужчина с планшетом в руках
© Fotolia / blackday
ТАМБОВ, 12 сен – РИА Новости. В Тамбовской области создана интерактивная карта, на которой представлена основная информация о строящихся в рамках реализации нацпроектов объектах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, управление экономической политики обладминистрации составило полный перечень из более, чем 350 объектов, которые в рамках реализации национальных проектов будут созданы в 2019 году и частично в 2020-2021 годах по различным направлениям.
На карте отмечены местоположение объектов, год ввода в эксплуатацию, планируемые мощности, а также наименование национального и регионального проекта. Список объектов будет постоянно пополняться.

"Каждый житель региона должен видеть и знать, что будет создано в рамках реализации национальных проектов, какие результаты будут достигнуты и объекты построены", - привели в пресс-службе слова главы администрации области Александра Никитина.

Технологическая поддержка ресурса осуществляется в сотрудничестве с администрацией города Тамбова.
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Тамбовская областьЭкономика
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