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РИА Новости
Культура

Netflix объявил, что будет показывать скандальный сериал "Южный парк"

18:57 12.09.2019
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© Фото : South Park StudiosSouth Park
South Park
© Фото : South Park Studios
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Компания Netflix объявила в Твиттере, что будет показывать скандальный мультипликационный сериал "Южный Парк".

"Господи! Они убили Кенни!" (самая известная цитата из шоу, - Прим. ред.) и перенесли "Южный парк" на Netflix, который покажут в Великобритании 27 сентября", - написали в компании.

Сразу после первого сезона начнут транслировать с 18-ого по 21-ый.
Сервис также включит сборник "Лучших серий", которые отобрали фанаты, создатели и критики. Дату выхода спецсезона уточнят позже.
На вопрос о том, почему пропали второй–семнадцатый сезоны, представители Netflix ответили, что "Лицензирование контента - это странный и чудесный мир".
Впервые "Южный парк", созданный Треем Паркером и Мэттом Стоуном, вышел в 1997 году. Тысячи родителей по всему миру немедленно запретили своим детям смотреть "мультфильм" про четырех друзей из-за черного юмора и скандальных тем.
Тем не менее, это не помешало шоу стать вторым по длительности анимационным сериалом в Америке после "Симпсонов".
Новый, 23-й сезон стартует в США в конце сентября.
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