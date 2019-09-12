Netflix объявил, что будет показывать скандальный сериал "Южный парк"

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Компания Netflix объявила в Твиттере, что будет показывать скандальный мультипликационный сериал "Южный Парк".

Oh my god, they k̶i̶l̶l̶e̶d̶ ̶K̶e̶n̶n̶y̶ put South Park on Netflix. Coming to the UK/IE on 27 Sep:



– Season 1

– Seasons 18-21

– A collection of ~top episodes~ which includes critically acclaimed episodes, fan favourites, and others chosen by the creators. — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 12, 2019

"Господи! Они убили Кенни!" (самая известная цитата из шоу, - Прим. ред.) и перенесли "Южный парк" на Netflix, который покажут в Великобритании 27 сентября", - написали в компании.

Сразу после первого сезона начнут транслировать с 18-ого по 21-ый.

Сервис также включит сборник "Лучших серий", которые отобрали фанаты, создатели и критики. Дату выхода спецсезона уточнят позже.

На вопрос о том, почему пропали второй–семнадцатый сезоны, представители Netflix ответили, что "Лицензирование контента - это странный и чудесный мир".

Впервые "Южный парк", созданный Треем Паркером и Мэттом Стоуном, вышел в 1997 году. Тысячи родителей по всему миру немедленно запретили своим детям смотреть "мультфильм" про четырех друзей из-за черного юмора и скандальных тем.

Тем не менее, это не помешало шоу стать вторым по длительности анимационным сериалом в Америке после "Симпсонов".