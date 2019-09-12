На модернизацию Ириклинской ГРЭС в Оренбуржье направят 728 млн рублей

Ириклинская ГРЭС – одна из самых крупных электростанций на Южном Урале мощностью более двух гектаватт. В ее состав входит гидроэлектростанция (ГЭС) мощностью 30 мегаватт, расположенная в 20 километрах от ГРЭС ниже по течению реки Урал. Основной вид деятельности электростанции – выработка электроэнергии и ее продажа на оптовом рынке, а также снабжение теплом потребителей поселка Энергетик в Новоорском районе Оренбуржья. На ГРЭС полностью обновят парк выключателей мощностью 500 киловатт. На сегодняшний день установлены первые два выключателя, в дальнейшем планируется установить еще семь.