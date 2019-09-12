На модернизацию Ириклинской ГРЭС в Оренбуржье направят 728 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. На модернизацию Ириклинской гидрорециркуляционной электростанции (ГРЭС) в Оренбургской области – крупнейшей электростанции Южного Урала – будут направлены 728 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Ириклинская ГРЭС – одна из самых крупных электростанций на Южном Урале мощностью более двух гектаватт. В ее состав входит гидроэлектростанция (ГЭС) мощностью 30 мегаватт, расположенная в 20 километрах от ГРЭС ниже по течению реки Урал. Основной вид деятельности электростанции – выработка электроэнергии и ее продажа на оптовом рынке, а также снабжение теплом потребителей поселка Энергетик в Новоорском районе Оренбуржья. На ГРЭС полностью обновят парк выключателей мощностью 500 киловатт. На сегодняшний день установлены первые два выключателя, в дальнейшем планируется установить еще семь.
По словам собеседника агентства, средства выделит "Федеральная сетевая компания" (ПАО "ФСК ЕЭС").
"Выключатели – ключевые элементы коммутационного оборудования, снижающего риски системных нарушений при коротких замыканиях. Вместо устаревших воздушных аппаратов на открытом распределительном устройстве будут установлены современные элегазовые выключатели. Такое оборудование отличается высокой пожаро- и взрывобезопасностью. Его внедрение позволяет отказаться от компрессорных станций, что снизит эксплуатационные затраты", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что обновленное оборудование на ГРЭС повысит надежность электроснабжения потребителей Оренбургской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, а также межгосударственного транзита в Республику Казахстан.