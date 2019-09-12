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РИА Новости

За полтора года Госавтоинспекция выявила более 770 тысяч пьяных за рулем

18:18 12.09.2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоБеспроводной алкотестер
Беспроводной алкотестер
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. За последние полтора года сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено почти 772,4 тысячи фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, сообщил РИА Новости заместитель начальника Главного управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Александр Быков.

"При этом 339 лиц совершили данные деяния по три раза, 43 водителя задерживались по четыре раза и один правонарушитель привлекался к ответственности шесть раз", - отметил Быков.

По его словам, повторные правонарушения – далеко не редкость. Из 281 тысячи привлечённых к ответственности лиц, не имевших право на управление транспортными средствами, 6,3 тысячи водителей задерживались от трех до десяти раз, 115 лиц совершили от 10 до 20 правонарушений, в отношении 18 человек возбуждались соответствующие дела от 20 до 30 раз, а семь лиц привлекались к ответственности от 30 до 56 раз.
Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено практически 70,4 тысячи фактов управления транспортными средствами лицами, лишёнными такого права, при этом 224 лица задерживались по три раза, 78 водителей привлекались к ответственности от четырех до шести раз и восемь лиц задерживались от шести до девяти раз.
Инспектор ГИБДД
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По мнению Александра Быкова, снижению количества дорожно-транспортных происшествиях по вине "пьяных водителей" и числа пострадавших в них людей поспособствует принятие законопроекта, позволяющего принудительно задерживать транспортные средства, управляемые нетрезвыми водителями.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде залога за задержанное транспортное средство" уже несколько лет находится на рассмотрении в Госдуме.
Законопроект предполагает ужесточение наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В частности, инспекторы ГИБДД смогут принудительно отправлять на спецстоянки автомобили водителей, которые будут пойманы за рулем в нетрезвом виде или откажутся от прохождения медицинского освидетельствования. Транспортные средства будут задерживаться либо до уплаты нарушителями штрафа (30 тысяч рублей), либо до внесения залога, равного сумме штрафа, который назначается за это административное правонарушение.
Законопроект подготовлен совместно Минюстом и МВД России в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 20 мая 2016 года документ был принят Госдумой в первом чтении, но затем на протяжении длительного времени срок его дальнейшего рассмотрения неоднократно переносился. Возможно, он будет принят в эту осеннюю сессию.
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Комментируя РИА Новости столь долгое "зависание" законопроекта в нижней палате, первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков одной из причин этого назвал не до конца проработанный финансовый механизм.
"Нет полной ясности в том, как будет работать перемещение залога: на депозит УВД, после этого - по решению суда либо возврат суммы штрафа, в случае невиновности водителя, либо перемещение суммы залога уже в качестве штрафа в бюджет региона, в случае виновности водителя", - пояснил РИА Новости Лысаков. При этом он подчеркнул, что "концепция законопроекта на сегодня крайне актуальна".

"Еще раз подчеркиваю: закон очень нужен, поскольку пьяные водители несут ответственность, предусмотренную законом, только частично: по данным МВД, только 30% виновных платят штраф за пьяную езду. Таким образом, только принятие данного закона сможет обеспечить неотвратимость наказания за содеянное, а также частично разгрузить судебных приставов, поскольку эта служба просто задыхается от сегодняшнего объема работы", - заявил депутат.

О перспективах принятия закона в осеннюю сессию Госдумы он высказался осторожно.
"Учитывая то, что сессия очень короткая, а график работы парламента очень концентрирован, давать прогноз было бы делом неблагодарным. Тем не менее, совместно с ФССП постараемся активизировать усилия по продвижению этого законопроекта к окончательному принятию", - сказал Лысаков.
В ГУОБДД МВД России уверены, что принятие законопроекта будет способствовать снижению количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по вине "пьяных водителей", усилит ответственность за подобные правонарушения и создаст препятствие для их повторного совершения.
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