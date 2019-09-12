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РИА Новости

В Белоруссии троих россиян обвинили в производстве психотропов

18:13 12.09.2019
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© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Трем граждан РФ в Белоруссии предъявлено обвинение по делу об оптовом производстве психотропных веществ, которое было налажено под видом предприятия, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета республики.
"Трое граждан Российской Федерации организовали лабораторию по изготовлению с целью незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ – альфа-PVP и альфа-PНР… Мужчинам предъявлено обвинение, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, для маскировки россияне разработали схему: в Минске открыли ООО и по документам занимались производством и продажей химической продукции (автохимия, чистящие средства). На самом деле в арендованных складских помещениях в Минском районе они установили лабораторное оборудование и наладили оптовое производство психотропов.
Как отметили в пресс-службе, по результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было изъято более 20 килограмм особо опасных психотропных веществ, более 1,5 тонны веществ, используемых для изготовления психотропов, а также дорогостоящее лабораторное оборудование, посуда, спецодежда.
Милиция Белоруссии
29 апреля, 14:51РИА Новости
В Белоруссии троих россиян подозревают в организации нарколаборатории
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БелоруссияРоссияПроисшествия
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