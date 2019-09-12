В Белоруссии троих россиян обвинили в производстве психотропов

МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Трем граждан РФ в Белоруссии предъявлено обвинение по делу об оптовом производстве психотропных веществ, которое было налажено под видом предприятия, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета республики.

"Трое граждан Российской Федерации организовали лабораторию по изготовлению с целью незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ – альфа-PVP и альфа-PНР… Мужчинам предъявлено обвинение, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, для маскировки россияне разработали схему: в Минске открыли ООО и по документам занимались производством и продажей химической продукции (автохимия, чистящие средства). На самом деле в арендованных складских помещениях в Минском районе они установили лабораторное оборудование и наладили оптовое производство психотропов.