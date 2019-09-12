В Москве прошла презентация туристических и культурных возможностей Хайнаня

Ли Цзюнь в своем выступлении на презентации сказал, что Хайнань – единственный в Китае "международный туристический остров" провинциального значения, где сейчас идет формирование глобального центра туризма и потребления. Введенная политика беспошлинной торговли для туристов, безвизовый режим для граждан 59 стран, удобное прямое авиасообщение и другие меры превратили Хайнань в один из самых свободных и льготных районов туризма Китая. За первое полугодие Хайнань по безвизовому коридору посетило 447 тысяч зарубежных туристов, что на 18,8% больше прошлогоднего показателя. В июле этого года Министерство общественной безопасности КНР и Государственное миграционное управление Китая объявили о введении комплекса новых мер по развитию въездного и выездного туризма, чтобы поддержать формирование на Хайнане международного центра туризма и шопинга.