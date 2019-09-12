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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Москве прошла презентация туристических и культурных возможностей Хайнаня

18:11 12.09.2019
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CC0 / Anna Frodesiak / Остров Феникс, расположенный к югу от острова Хайнань в Китае
Остров Феникс, расположенный к югу от острова Хайнань в Китае
CC0 / Anna Frodesiak /
МОСКВА, 12 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве 9 сентября состоялась презентация туристических и культурных возможностей провинции Хайнань. Тема презентации – "Хайнань – чарующий тропический остров". Мероприятие было организовано Департаментом туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань. В презентации участвовало около 100 человек, в том числе замсекретаря парткома администрации провинции Хайнань Ли Цзюнь, советник по культуре посольства КНР в России Гун Цзяцзя, начальник Совета по туризму государств-участников СНГ Анастасия Павлова, а также представители туризма, авиаперевозчиков, культурных учреждений и СМИ двух стран.
Ли Цзюнь в своем выступлении на презентации сказал, что Хайнань – единственный в Китае "международный туристический остров" провинциального значения, где сейчас идет формирование глобального центра туризма и потребления. Введенная политика беспошлинной торговли для туристов, безвизовый режим для граждан 59 стран, удобное прямое авиасообщение и другие меры превратили Хайнань в один из самых свободных и льготных районов туризма Китая. За первое полугодие Хайнань по безвизовому коридору посетило 447 тысяч зарубежных туристов, что на 18,8% больше прошлогоднего показателя. В июле этого года Министерство общественной безопасности КНР и Государственное миграционное управление Китая объявили о введении комплекса новых мер по развитию въездного и выездного туризма, чтобы поддержать формирование на Хайнане международного центра туризма и шопинга.
На презентации также прошло подписание соглашений по открытию прямого авиасообщения между Санья и Санкт-Петербургом и другими направлениями. С 10 сентября в Зоологическом музее МГУ начала работу выставка "Сокровища биологического многообразия" из коллекции Музея Южно-Китайского моря провинции Хайнань. Выставка продлится 3 месяца.
Напомним, что в 1997 году между Россией и Хайнанем открылось первое прямое авиасообщение по маршруту "Красноярск-Санья". В 2000 году Россия вошла в первую группу стран безвизового въезда. В настоящее время Россия – крупнейший поставщик туристов на Хайнань. За 2018 год число побывавших на острове россиян достигло 255,7 тысячи человек.
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