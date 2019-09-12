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РИА Новости

Эксперт назвал игнорирование Google и Facebook российских законов саботажем

17:45 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГугл
Гугл
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Гугл. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Игнорирование российских законов компаниями Google и Facebook сложно назвать неопытностью или неорганизованностью, налицо планомерное саботирование, заявил РИА Новости директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Международные платформы, такие как Google и Facebook, прекрасно разбираются в российском выборном законодательстве и знают, когда в России проходит единый день голосования. Игнорирование наших законов сложно назвать неопытностью или неорганизованностью, налицо планомерное саботирование и контрработа", - считает он.
"В свою очередь отсутствие диалога, мягкого или жесткого, между площадками и регулятором влечет за собой продолжение этого саботирования", - добавил эксперт.
Страница Facebook
9 сентября, 17:44РИА Новости
Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
Роскомнадзор 8 сентября сообщил, что выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, и расценивает ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Информация о нарушениях была направлена в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ.
Как заявил в четверг начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов, реклама на платформах таких компаний, как Google, скорее всего, является лазейкой для вмешательства во внутренние дела РФ.
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GoogleРоскомнадзорРоссияFacebook, Inc.Общество
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