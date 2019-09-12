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РИА Новости
Волгоградская область

Освещение в 170 селах Волгоградской области модернизируют до конца года

17:01 12.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФонари
Фонари
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фонари. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 сен – РИА Новости. Уличное освещение в 170 поселениях Волгоградской области будет модернизировано до конца текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, решением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова разработана программа по модернизации уличного освещения сельских территорий, на данным момент в поселениях всех районов региона уже смонтировано 177 километров новых проводов, установлено 850 железобетонных опор и около 4 тысяч светодиодных светильников.
"До конца текущего года работы охватят 170 поселений региона, из них в 141 уже завершены первоочередные мероприятия программы модернизации систем наружного освещения, на финальном этапе работы находятся в 12 селах", - сообщили в администрации.
В пресс-службе отметили, что с 2020 по 2024 годы по губернаторской программе обновится система уличного освещения еще почти в 900 селах, в каждом из которых проживают более 50 человек.
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