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РИА Новости
Рязанская область

Губернатор Рязанской области рассказал о ходе реализации нацпроектов

16:55 12.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Реализация национальных проектов в Рязанской области ведется хорошими темпами и без отставания, заявил журналистам губернатор Николай Любимов по итогам участия в посвященной проблемам реализации национальных проектов в российских регионах панельной дискуссии Московского финансового форума.
Любимов общался с представителями СМИ вместе с председателем комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутатом от Рязанской области Андреем Макаровым. Макаров рассказал о том, что в 2019 году 50 миллиардов рублей будут направлены на поощрение лучших субъектов РФ за качественную работу по решению поставленных в нацпроектах задач.
"Есть за что конкурировать, это большие деньги", – сказал депутат.
Он отметил также, что неравные возможности регионов сегодня становятся реальной проблемой на пути реализации нацпроектов, которую предстоит решить в ближайший год.
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"На форуме говорилось о том, что нужно донастроить, сделать для того, чтобы задача, поставленная президентом РФ, была выполнена, чтобы обеспечить эффективность расходования каждого рубля, и чтобы люди почувствовали, что их жизнь становится лучше. А это главная цель национальных проектов", – отметил Макаров.
По словам Любимова, участие в форуме всегда продуктивно, оно дает возможность регионам обсудить проблемы и пути их преодоления в экспертном сообществе, а результаты дискуссии трансформируются в конкретные решения на федеральном уровне.
"Мы будем бороться за то, чтобы средства, направленные в этом году на поощрение субъектов РФ, достались и Рязанской области. Реализация национальных проектов в регионе ведется хорошими темпами, без отставаний", - сказал губернатор.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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Рязанская областьАндрей МакаровНиколай ЛюбимовАндрей МакаровГосдума РФРязаньРоссияРязанская областьОбщество
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