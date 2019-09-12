Губернатор Рязанской области рассказал о ходе реализации нацпроектов

РЯЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Реализация национальных проектов в Рязанской области ведется хорошими темпами и без отставания, заявил журналистам губернатор Николай Любимов по итогам участия в посвященной проблемам реализации национальных проектов в российских регионах панельной дискуссии Московского финансового форума.

Любимов общался с представителями СМИ вместе с председателем комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутатом от Рязанской области Андреем Макаровым. Макаров рассказал о том, что в 2019 году 50 миллиардов рублей будут направлены на поощрение лучших субъектов РФ за качественную работу по решению поставленных в нацпроектах задач.

"Есть за что конкурировать, это большие деньги", – сказал депутат.

Он отметил также, что неравные возможности регионов сегодня становятся реальной проблемой на пути реализации нацпроектов, которую предстоит решить в ближайший год.

"На форуме говорилось о том, что нужно донастроить, сделать для того, чтобы задача, поставленная президентом РФ, была выполнена, чтобы обеспечить эффективность расходования каждого рубля, и чтобы люди почувствовали, что их жизнь становится лучше. А это главная цель национальных проектов", – отметил Макаров.

По словам Любимова, участие в форуме всегда продуктивно, оно дает возможность регионам обсудить проблемы и пути их преодоления в экспертном сообществе, а результаты дискуссии трансформируются в конкретные решения на федеральном уровне.

"Мы будем бороться за то, чтобы средства, направленные в этом году на поощрение субъектов РФ, достались и Рязанской области. Реализация национальных проектов в регионе ведется хорошими темпами, без отставаний", - сказал губернатор.