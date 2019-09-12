МИД отверг протесты Японии из-за открытия завода на Шикотане

"Японский демарш в связи с открытием рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Мы вынуждены в очередной раз напомнить Токио, что расцениваем как категорически неприемлемые протесты японской стороны по поводу ведения Россией хозяйственной и любой иной деятельности, в том числе в кооперации с другими государствами, на собственной территории, неотъемлемой частью которой являются Южные Курильские острова", - сказала Захарова на брифинге.

Шикотан, также как Кунашир, Итуруп и Хабомаи является предметом территориальных претензий Японии к России. В Японии острова называют "северными территориями". Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.