Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T16:52Z
https://ria.ru/20190912/1558624955.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155581/23/1555812317_0:187:3059:1908_1036x0_80_0_0_5b99e796ab4ab4b3ef75d57cc1f13aa6.jpg
РИА Новости

МИД отверг протесты Японии из-за открытия завода на Шикотане

16:52 12.09.2019
2005
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМаяк Шпанберга в заказнике "Малые Курилы" на острове Шикотан
Маяк Шпанберга в заказнике Малые Курилы на острове Шикотан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Маяк Шпанберга в заказнике "Малые Курилы" на острове Шикотан. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия отвергает протесты Японии в связи с открытием российского рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Японский демарш в связи с открытием рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Мы вынуждены в очередной раз напомнить Токио, что расцениваем как категорически неприемлемые протесты японской стороны по поводу ведения Россией хозяйственной и любой иной деятельности, в том числе в кооперации с другими государствами, на собственной территории, неотъемлемой частью которой являются Южные Курильские острова", - сказала Захарова на брифинге.
Остров Шикотан
6 сентября, 12:33Восточный экономический форум
Трутнев сообщил о строительстве новых предприятий на Курилах
Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан. В Токио заявили, что сделают представление российской стороне. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что глава российского отдела МИД Японии "передал 5 числа представление посольству РФ в Японии".
Шикотан, также как Кунашир, Итуруп и Хабомаи является предметом территориальных претензий Японии к России. В Японии острова называют "северными территориями". Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции наблюдает за вводом в эксплуатацию рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан
6 сентября, 07:25РИА Новости
Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым
4920010
Обсудить 0
Мария ЗахароваШикотанМИД РФМИД Японии‎Курильские островаЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
США ожидают, что Китай будет закупать у них большие объемы сельхозпродукции
РИА
Новости
Посольство России в Молдавии
Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
В Сеуле надеются на скорый визит Путина
Президент РФ В. Путин
Новак: в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию подпишут десятки соглашений
Лента
новостей
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
Прохоров: Москва привлекает все больше инвестиций, наращивая экспорт
Традиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай
Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
Эксперт: газопровод через Монголию в КНР должен заменить "Силу Сибири-2"
Президент США Дональд Трамп
США отложат введение новых пошлин на китайские товары до 15 октября
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израилю придется провести военную операцию в Газе
Строительство газопровода Сила Сибири
Россия и Монголия создадут рабочую группу по проекту газопровода в Китай
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам
Оружие и боеприпасы, переданные правоохранительным органам Украины бойцами батальонов Национальной гвардии
На Украине разоружили три добровольческих батальона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
Лента новостейМолния