Власти Сургутского района выделят на ремонт дорог 200 миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО в 2020 году направят из муниципального бюджета 200 миллионов рублей на ремонт дорог, подобный объем финансирования запланирован впервые, сообщил глава района Власти Сургутского района ХМАО в 2020 году направят из муниципального бюджета 200 миллионов рублей на ремонт дорог, подобный объем финансирования запланирован впервые, сообщил глава района Андрей Трубецкой

"Экономия состоит не только в сбережении, но и в разумном отборе. Строительство дорог - отбор, который мы ставим в приоритет финансирования на 2020 год. Планируем выделить на эти цели порядка 200 миллионов рублей из районного бюджета. Такая сумма на реконструкцию дорог будет выделена впервые за время существования нашего муниципалитета", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.

По его словам, 5 лет назад на эти цели было направлено в 6 раз меньше - 32 миллиона рублей, в 2019-м - чуть более 87 миллионов рублей, из которых только четверть - средства муниципалитета.

"Если говорить об общей потребности в ремонте и реконструкции дорог в Сургутском районе, то объем работ тянет на 860 миллионов рублей. Деньги немалые, поэтому в первую очередь работаем там, где дороги просто жизненно необходимы. Здесь берем во внимание социальные исследования жителей муниципалитета и требования ГИБДД", - отметил Трубецкой.