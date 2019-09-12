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РИА Новости
Школа волонтера

Полуфинал конкурса "Доброволец России" завершился в Ростове-на-Дону

16:35 12.09.2019
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© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровПолуфинал конкурса "Доброволец России" завершился в Ростове-на-Дону
Полуфинал конкурса Доброволец России завершился в Ростове-на-Дону
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На окружном форуме добровольцев Южного и Приволжского федеральных округов "Добро на Юге" состоялся полуфинал ежегодного всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019", где проекты участников прошли очную оценку экспертов, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
Всего от двух округов РФ в полуфинал вышла 241 инициатива, из них 44 – от детей 8–17 лет.
На участие в конкурсе в этом году от добровольцев Южного федерального округа поступило более 4 тысяч заявок, Приволжского – более 6,5 тысячи. Из них до экспертной оценки были допущены 562 и 954 проекта соответственно.
Список допущенных до полуфинала инициатив определили эксперты, в числе которых руководители и специалисты региональных и федеральных организаций, представители органов власти, учебных заведений, некоммерческих организаций и общественных объединений из 60 регионов страны.
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"В ходе очной защиты видно, что одни проекты очень сильные и являются почти готовыми продуктами, другие выглядят совсем сыро, но они направлены на решение важных вопросов, и их просто нужно переупаковать. Именно благодаря этому этапу становится понятно, как конкретно работать с каждым из участников, есть возможность выслушать и дать обратную связь", – рассказала эксперт всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" Анна Цепа.
Общие итоги полуфинала станут известны после проведения всех окружных форумов, последний из которых будет проходить в Воронеже с 24 по 27 сентября, а детский полуфинал пройдет на площадке международного детского центра "Артек". В результате будет составлен лонг-лист из 10 финалистов в каждой номинации. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.
Всего в этом году на участие в конкурсе "Доброволец России" поступило рекордное количество заявок – 28 144 инициативы. В их реализации задействовано более 500 тысяч волонтеров из разных регионов страны.
Лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве.
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