Медведев поручит МЭР и Минфину создать концепцию новой системы управления

"В ближайшие несколько дней я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года. Эти наши шаги направлены на повышение эффективности государственных инвестиций", - сказал Медведев на Московском финансовом форуме.