Медведев поручит МЭР и Минфину создать концепцию новой системы управления

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручит Минэкономразвития и Минфину до 1 октября разработать концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению.
"В ближайшие несколько дней я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года. Эти наши шаги направлены на повышение эффективности государственных инвестиций", - сказал Медведев на Московском финансовом форуме.
Он добавил, что продолжится работа и по привлечению частных вложений в экономику.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.