Священники Элладской церкви выступили с обращением против признания ПЦУ

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Духовенство Элладской православной церкви (ЭПЦ) опубликовало открытое письмо по "украинскому вопросу" с призывом к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам не признавать "новую церковь" Украины (ПЦУ), сообщает в четверг Союз православных журналистов Украины со ссылкой на греческий сайт Vima Orthodoxias.
Обращение к высшему священноначалию ЭПЦ подписали 179 представителей духовенства, монахов и мирян Греческой церкви. В октябре должен состояться Собор иерархии ЭПЦ, который может сформулировать официальную позицию ЭПЦ по теме "украинской автокефалии" и действий Константинополя.
"Автокефалию не просила признанная всеми православными церквями, даже Вселенским патриархатом, Церковь Украины во главе с митрополитом Онуфрием, 90 епископами, 12 тысячами приходов, 250 монастырями, 5 тысячами монахов и монахинь, и миллионами верующих. Каноническая церковь, имеющая на это полное право, не просила и не приняла автокефалию. Возможно ли, чтобы ее принуждали насильно или наказывали за то, что она ее не приняла?" - говорится в письме.
В то время же время, отмечают авторы обращения, на Украине "рядом с канонически существующей, создается параллельная церковная структура".
Кроме того, в письме отмечается, что Украинская православная церковь - "Церковь Украины канонически принадлежит Московскому патриархату, а не Вселенскому", а "все до сих пор предоставленные автокефалии Константинополя были созданы в рамках его юрисдикции".
"Почти все Поместные церкви имеют серьезные сомнения относительно каноничности и законности священства новой церкви. К тому же около 15 из 50 ее епископов получили свой "сан" путем самохиротоний. Нигде не было такого прецедента! И ни одна Православная церковь не признала предоставленную автокефалию, событие беспрецедентное в истории Церкви", – поясняют подписанты.
Представители духовенства также выражают свое недоумение, "как без совместного решения всех поместных Церквей сборище отлученных, анафемствованных, саморукоположенных раскольников, без демонстрации покаяния, одним актом было восстановлено, образовано в "объединительный собор" и одновременно получило "автокефалию", а канонические епископы, которые составляют канонический Синод, выражающие каноническую Церковь, полностью преданы презрению".
"Крайне печально осознавать, что в то время как ранее, несмотря на политические интересы и чрезвычайно сложные времена, Вселенский престол со своими святыми патриархами боролся за единство народов России под единым духовным и церковным управлением, сегодня он поддается соблазнам и трансатлантическому давлению и пытается насильственно разделить их, вовлекая Православную церковь в геополитические интересы и превращая Церковь Христову в часть геополитических процессов и проблем. Возможное признание автокефалии со стороны Элладской церкви без всеправославного решения вовлечет и нашу поместную церковь в геополитические шахматы", - отмечается в письме.
Так называемая Православная церковь Украины - раскольническая структура, образованная в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная православная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
Тем не менее, Константинопольский патриархат настойчиво пытается добиться признания новосозданной структуры в православном мире, особенно от близкой ему Элладской православной церкви. ЭПЦ еще не выработала официальной позиции в отношении ПЦУ. Ряд ее видных представителей, как и многие иерархи других поместных церквей, высказываются за проведение всеправославного совещания по "украинскому вопросу".