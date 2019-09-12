Священники Элладской церкви выступили с обращением против признания ПЦУ

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Духовенство Элладской православной церкви (ЭПЦ) опубликовало открытое письмо по "украинскому вопросу" с призывом к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам не признавать "новую церковь" Украины (ПЦУ), сообщает в четверг Союз православных журналистов Украины со ссылкой на греческий сайт Духовенство Элладской православной церкви (ЭПЦ) опубликовало открытое письмо по "украинскому вопросу" с призывом к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам не признавать "новую церковь" Украины (ПЦУ), сообщает в четверг Союз православных журналистов Украины со ссылкой на греческий сайт Vima Orthodoxias

Обращение к высшему священноначалию ЭПЦ подписали 179 представителей духовенства, монахов и мирян Греческой церкви. В октябре должен состояться Собор иерархии ЭПЦ, который может сформулировать официальную позицию ЭПЦ по теме "украинской автокефалии" и действий Константинополя.

"Автокефалию не просила признанная всеми православными церквями, даже Вселенским патриархатом, Церковь Украины во главе с митрополитом Онуфрием, 90 епископами, 12 тысячами приходов, 250 монастырями, 5 тысячами монахов и монахинь, и миллионами верующих. Каноническая церковь, имеющая на это полное право, не просила и не приняла автокефалию. Возможно ли, чтобы ее принуждали насильно или наказывали за то, что она ее не приняла?" - говорится в письме.

В то время же время, отмечают авторы обращения, на Украине "рядом с канонически существующей, создается параллельная церковная структура".

Кроме того, в письме отмечается, что Украинская православная церковь - "Церковь Украины канонически принадлежит Московскому патриархату, а не Вселенскому", а "все до сих пор предоставленные автокефалии Константинополя были созданы в рамках его юрисдикции".

"Почти все Поместные церкви имеют серьезные сомнения относительно каноничности и законности священства новой церкви. К тому же около 15 из 50 ее епископов получили свой "сан" путем самохиротоний. Нигде не было такого прецедента! И ни одна Православная церковь не признала предоставленную автокефалию, событие беспрецедентное в истории Церкви", – поясняют подписанты.

Представители духовенства также выражают свое недоумение, "как без совместного решения всех поместных Церквей сборище отлученных, анафемствованных, саморукоположенных раскольников, без демонстрации покаяния, одним актом было восстановлено, образовано в "объединительный собор" и одновременно получило "автокефалию", а канонические епископы, которые составляют канонический Синод, выражающие каноническую Церковь, полностью преданы презрению".

"Крайне печально осознавать, что в то время как ранее, несмотря на политические интересы и чрезвычайно сложные времена, Вселенский престол со своими святыми патриархами боролся за единство народов России под единым духовным и церковным управлением, сегодня он поддается соблазнам и трансатлантическому давлению и пытается насильственно разделить их, вовлекая Православную церковь в геополитические интересы и превращая Церковь Христову в часть геополитических процессов и проблем. Возможное признание автокефалии со стороны Элладской церкви без всеправославного решения вовлечет и нашу поместную церковь в геополитические шахматы", - отмечается в письме.

Так называемая Православная церковь Украины - раскольническая структура, образованная в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная православная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.