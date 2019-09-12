Суд продлил арест экс-главы пермского управления ФССП

ПЕРМЬ, 12 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми продлил на два месяца арест экс-руководителя управления ФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в секретариате суда.

В конце июля в отношении Кожевникова было возбуждено уголовное дело по п.п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере". Вторым фигурантом уголовного дела является бывший начальник отдела – старший судебный пристав межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александра Марданова, которая была задержана в начале июня и отправлена под стражу.

По данным регионального СУСК, Кожевников и Марданова в ноябре и декабре 2017 года получили 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя, при этом Кожевников вину не признал. На период следствия в отношении экс-главы пермского УФССП была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.