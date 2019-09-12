Жительница Приангарья взыскала компенсацию за смерть отца от "Боярышника"

ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Женщины, осужденные за хранение, перевозку и сбыт "Боярышника", от которого несколько лет назад скончались более 60 человек, выплатят компенсацию 100 тысяч рублей дочери одного из отравившихся, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.

В декабре 2016 года в Иркутской области объявлялся режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн "Боярышник", при изготовлении которого вместо этилового спирта использовался метиловый. В результате от употребления суррогата, по данным СУСК РФ, скончались 62 человека.

28 февраля 2018 года в Свердловском районном суде Иркутска было рассмотрено первое уголовное дело, фигурантами которого стали две женщины - владелец и продавец торгового павильона, расположенного на территории Академгородка. Было доказано, что от употребления "Боярышника", купленного в данной торговой точке, скончалось восемь человек. По решению суда хозяйке павильона Б. было назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, продавцу В. – на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Спустя год после вынесения приговора в суд обратилась гражданка Ц. - дочь одного из отравившихся "Боярышником" с иском о взыскании с осужденных компенсации морального вреда в сумме 300 тысяч рублей.

"Решением суда с Б. в пользу Ц. компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей, с В. - в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.