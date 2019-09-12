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РИА Новости

МККК: в Нигерии за время конфликта без вести пропали 22 тысячи человек

16:16 12.09.2019
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 22 тысяч человек пропали без вести из-за вооруженного конфликта с участием террористической группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, сообщила в четверг пресс-служба Международного комитета Красного Креста (МККК).
"За десять лет конфликта на северо-востоке Нигерии в Международный комитет Красного Креста поступили сообщения о безвестном исчезновении примерно 22 тысяч человек. Это самое большое количество пропавших без вести, зарегистрированных МККК в одной стране", - говорится в заявлении.
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По данным МККК, около 60% из пропавших без вести составляют лица, которые на момент исчезновения не достигли совершеннолетия.
Первые запросы о розыске пропавших стали поступать в МККК с 2013 года. На данный момент организации удалось завершить всего 367 розыскных дел. Обширные территории на северо-востоке страны остаются полностью недоступными для гуманитарных организаций. Из-за боевых действий людям приходится по много раз перемещаться с места на место и это затрудняет их розыск. За время конфликта на северо-востоке страны свои дома покинули около двух миллионов нигерийцев.
Еще одной проблемой остается оказание медицинской помощи. Это связано с тем, что медицинские работники и медицинские учреждения по-прежнему подвергаются нападениям. Около года назад две женщины-медика из МККК - Хавва Мухаммад Лиман и Сайфура Хуссейни Ахмад Хорса - были похищены из больницы в штате Борно, а затем хладнокровно убиты. В МККК вновь напомнили, что нападения на медицинские службы являются не только нарушением международного гуманитарного права, но и посягательством на одно из основополагающих прав человека — право получать медицинскую помощь.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад. C 2009 года в результате действий "Боко Харам" в Нигерии было убито свыше 27 тысяч человек.
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