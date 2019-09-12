США ожидают, что Китай будет закупать у них большие объемы сельхозпродукции

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. США ожидают, что Китай будет закупать большое количество американской сельскохозяйственной продукции, сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Как ожидается, Китай будет закупать большие объемы нашей сельскохозяйственной продукции!" - написал он в своем Twitter

Ранее сообщалось, что вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого условились о новом раунде торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября.

Издание Politico со ссылкой на источники ранее сообщало, что власти Китая предложили США закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.

По словам источников, возможно, предложение китайской стороны будет реализовано только при условии ослабления США экспортных ограничений для компании Huawei или отсрочки повышения тарифов для товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.