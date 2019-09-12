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РИА Новости

США ожидают, что Китай будет закупать у них большие объемы сельхозпродукции

16:15 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. США ожидают, что Китай будет закупать большое количество американской сельскохозяйственной продукции, сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Как ожидается, Китай будет закупать большие объемы нашей сельскохозяйственной продукции!" - написал он в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого условились о новом раунде торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября.
Издание Politico со ссылкой на источники ранее сообщало, что власти Китая предложили США закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
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По словам источников, возможно, предложение китайской стороны будет реализовано только при условии ослабления США экспортных ограничений для компании Huawei или отсрочки повышения тарифов для товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
В начале июля Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал. Китай ранее заявлял, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле.
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Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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