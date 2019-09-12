Прожиточный минимум пенсионеров в МО будет больше общероссийского

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы на очередном заседании приняли закон о повышении прожиточного минимума пенсионеров. В следующем году он превысит общероссийский, сообщил телеканал "360".
В 2020 году прожиточный минимум подмосковных пенсионеров составит 9908 рублей. При этом общероссийская сумма – 9311 рублей.
Средства на общую сумму 6 миллиардов рублей выделят из бюджета Подмосковья.
"Уровень жизни в столичном регионе, конечно же, выше, и понятно, что и прожиточный минимум выше. И мы должны до этого прожиточного минимума наших пенсионеров обеспечить", — подчеркнул председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Алексей Голубев.
Необходимую сумму вычислили с помощью данных о количестве получающих социальную доплату — 167,3 тысячи человек. Также учитывалась величина прожиточного минимума в регионе и в целом по России за первые два квартала этого года.