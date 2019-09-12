Прожиточный минимум пенсионеров в МО будет больше общероссийского

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы на очередном заседании приняли закон о повышении прожиточного минимума пенсионеров. В следующем году он превысит общероссийский, сообщил телеканал Депутаты Мособлдумы на очередном заседании приняли закон о повышении прожиточного минимума пенсионеров. В следующем году он превысит общероссийский, сообщил телеканал "360"

В 2020 году прожиточный минимум подмосковных пенсионеров составит 9908 рублей. При этом общероссийская сумма – 9311 рублей.

Средства на общую сумму 6 миллиардов рублей выделят из бюджета Подмосковья.

"Уровень жизни в столичном регионе, конечно же, выше, и понятно, что и прожиточный минимум выше. И мы должны до этого прожиточного минимума наших пенсионеров обеспечить", — подчеркнул председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Алексей Голубев.