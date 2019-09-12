В Тюменской области молодой человек убил своих бабушку и дедушку

По версии следствия, ночью в среду обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, расположенный в деревне Вармахли Тобольского района к своим дедушке и бабушке. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес множество ударов кулаками и локтем пенсионерам по голове, считают следователи. От причиненных травм потерпевшие скончались. После этого обвиняемый взял нож и ударил им несколько раз в грудь и живот умершему мужчине, полагает следствие.