В Баку стартовал бизнес-форум Свердловской области и Азербайджана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Бизнес-форум с участием предпринимателей Азербайджана и Свердловской области начал работу в Баку, сообщает в четверг департамент информационной политики российского региона.

"Бизнес-форум, участие в котором принимают более 120 представителей предприятий Азербайджана и Свердловской области, начал работу 12 сентября в Баку. Деловое мероприятие проходит в рамках рабочего визита делегации Среднего Урала во главе с губернатором Евгением Куйвашевым в столицу Азербайджанской республики", - говорится в сообщении.

Центральным мероприятием форума стала биржа деловых контактов. Такой формат работы позволяет провести на одной площадке переговоры сразу нескольким десяткам компаний, найти пути для взаимовыгодного сотрудничества или достичь уже предметных договоренностей. В бизнес-форуме принимают участие около 120 азербайджанских и уральских компаний.

"Свердловская область является одним из важнейших наших партнеров. Мы видим широкие перспективы наращивания нашей торговли. Сегодня мы будем подписывать соглашения, которые способны повлиять на прямые взаимные поставки между Азербайджаном и Свердловской областью. Есть большая заинтересованность и в нашей плодоовощной продукции, но наши интересы не ограничиваются только поставками пищевой продукции. Номенклатура достаточно широка, мы очень много импортируем и экспортируем", — процитировали в департаменте слова замминистра экономики Азербайджана Руфата Маммадова на церемонии открытия форума.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, регион обладает высокими компетенциями в производственной сфере, кроме того, в Свердловской области созданы благоприятные условия для инвестирования.