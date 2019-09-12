Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T16:22Z
https://ria.ru/20190912/1558621815.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414253_0:202:3065:1926_1036x0_80_0_0_7255360e2b9c4427aec25c921e791fe9.jpg
РИА Новости

Россия призвала США и талибов как можно быстрее возобновить переговоры

16:07 12.09.2019 (обновлено: 16:22 12.09.2019)
206
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия приветствует готовность радикального движения "Талибан" продолжать переговоры с США, альтернативы политическому урегулированию ситуации в Афганистане нет, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп на выходных заявил об отмене мирных переговоров с "Талибаном" после того, как талибы взяли ответственность за очередной теракт в Афганистане.
"В связи с информацией относительно решения президента США отменить закрытую встречу с представителями движения талибов в Кэмп-Дэвиде и прервать контакты с этим движением рассчитываем, что возникшая пауза не подорвет длительные усилия сторон и достигнутый значительный прогресс в ходе переговоров об афганском мирном урегулировании", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что "мы приветствуем в этой связи заявление движения талибов о готовности к продолжению диалога с Соединенными Штатами Америки и по-прежнему исходим из необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации в Афганистане".
Кабул
4 сентября, 14:19РИА Новости
Афганистан раскритиковал обозначение "Талибана" в проекте соглашения США
"Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры с целью согласования и подписания соглашения о мире, при этом убеждены, что полное сворачивание иностранного военного присутствия является неотъемлемым условием устойчивого мира в Афганистане", - отметила она.
Ранее ряд СМИ, среди которых была и газета Washington Post, со ссылкой на источники сообщали, что Трамп принял решение отменить встречу с лидерами "Талибана" и с президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде из-за позиции его советника по нацбезопасности Джона Болтона, который категорически против любых контактов с талибами. Другой позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео, отмечало издание. Во вторник было объявлено, что Трамп принял решение уволить Болтона.
Президент США Дональд Трамп
11 сентября, 17:36РИА Новости
Трамп пообещал новые удары по талибам после отмены мирных переговоров
400100
Обсудить 0
Майк ПомпеоМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФАфганистанТалибанРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины заявил, что не прекращал пересмотр договоров с Россией и СНГ
РИА
Новости
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним (в центре), архивное фото
Священники Элладской церкви выступили с обращением против признания ПЦУ
Здание МИД ФРГ в Берлине
МИД Германии поддержал гонконгских демонстрантов
Дмитрий Медведев
Медведев объяснил, почему не назвал размер профицита российского бюджета
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал "шпионский скандал" вокруг Смоленкова пропагандой против Трампа
Военные и полиция Нигерии
МККК: в Нигерии за время конфликта без вести пропали 22 тысячи человек
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Комитет ОПЕК+ обсудил возможное ослабление санкций США против Ирана
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал неприемлемыми попытки западных СМИ повлиять на выборы в России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Военно-космические планы США наносят ущерб безопасности, заявили в МИД
Филарет Денисенко
Суд вынес предварительное решение по уставу церковной структуры Филарета
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Россия не будет размещать РСМД в Европе, пока там нет такого оружия США
Президент США Дональд Трамп
США ожидают, что Китай будет закупать у них большие объемы сельхозпродукции
Панорама Тегерана, Иран
Эксперт: вовлеченность Ирана в проблемы Сирии не изменится из-за санкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния