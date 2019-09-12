Россия призвала США и талибов как можно быстрее возобновить переговоры

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия приветствует готовность радикального движения "Талибан" продолжать переговоры с США, альтернативы политическому урегулированию ситуации в Афганистане нет, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Президент США Дональд Трамп на выходных заявил об отмене мирных переговоров с "Талибаном" после того, как талибы взяли ответственность за очередной теракт в Афганистане.

"В связи с информацией относительно решения президента США отменить закрытую встречу с представителями движения талибов в Кэмп-Дэвиде и прервать контакты с этим движением рассчитываем, что возникшая пауза не подорвет длительные усилия сторон и достигнутый значительный прогресс в ходе переговоров об афганском мирном урегулировании", - сказала Захарова на брифинге.

Захарова отметила, что "мы приветствуем в этой связи заявление движения талибов о готовности к продолжению диалога с Соединенными Штатами Америки и по-прежнему исходим из необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации в Афганистане".

"Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры с целью согласования и подписания соглашения о мире, при этом убеждены, что полное сворачивание иностранного военного присутствия является неотъемлемым условием устойчивого мира в Афганистане", - отметила она.