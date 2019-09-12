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РИА Новости

МИД Украины заявил, что не прекращал пересмотр договоров с Россией и СНГ

16:07 12.09.2019
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© Depositphotos / Lesniewski Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Depositphotos / Lesniewski
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что работа по инвентаризации и пересмотру договоров с РФ и СНГ продолжается.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Украина приостанавливает процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась", - сообщили в министерстве в ответ на запрос информагентства "Украинские новости".
Ведомство подчеркивает, что продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы вызвана необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процессом формирования органов госвласти после президентских и парламентских выборов на Украине.
"После завершения процесса формирования нового руководства, всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с РФ и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжена", - отмечается в сообщении.
При этом в МИД не сообщили, о расторжении скольких договоров Украина уведомила Россию с начала года, а также после 20 мая, когда Владимир Зеленский приступил к исполнению обязанностей президента.
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин в январе сообщал, что Украина прекратила действие 49 договоров с РФ и готовит второй пакет, в котором еще почти 50 договоров.
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