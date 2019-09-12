Глава Верхневолжья выступил с предложением к "Трансмашхолдингу"

"Мы активно занимаемся развитием промышленности, создаем несколько технопарков. Хотим предложить вам рассмотреть вопрос о консолидации в Тверской области производств "Трансмашхолдинга", расположенных сейчас в других регионах. Готовы предложить налоговые льготы и участвовать в создании инженерной инфраструктуры", - сказал глава региона на встрече с генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой.