Глава Верхневолжья выступил с предложением к "Трансмашхолдингу"

ТВЕРЬ, 12 сен – РИА новости. С предложением к "Трансмашхолдингу" разместить все свои мощности в Тверской области выступил губернатор области Игорь Руденя.
"Мы активно занимаемся развитием промышленности, создаем несколько технопарков. Хотим предложить вам рассмотреть вопрос о консолидации в Тверской области производств "Трансмашхолдинга", расположенных сейчас в других регионах. Готовы предложить налоговые льготы и участвовать в создании инженерной инфраструктуры", - сказал глава региона на встрече с генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой.
По словам Липы, в состав "Трансмашхолдинга" входят несколько предприятий, которые специализируются на выпуске пассажирских вагонов для поездов, трамваев, метро.
"Своим якорным предприятием в этой сфере мы хотим сделать Тверской вагоностроительный завод, будем наращивать пассажирскую компетенцию ТВЗ", — отметил генеральный директор "Трансмашхолдинга".