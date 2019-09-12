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РИА Новости
Тверская область

Глава Верхневолжья выступил с предложением к "Трансмашхолдингу"

16:06 12.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГлава Верхневолжья выступил с предложением к "Трансмашхолдингу"
Глава Верхневолжья выступил с предложением к Трансмашхолдингу
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 12 сен – РИА новости. С предложением к "Трансмашхолдингу" разместить все свои мощности в Тверской области выступил губернатор области Игорь Руденя.

"Мы активно занимаемся развитием промышленности, создаем несколько технопарков. Хотим предложить вам рассмотреть вопрос о консолидации в Тверской области производств "Трансмашхолдинга", расположенных сейчас в других регионах. Готовы предложить налоговые льготы и участвовать в создании инженерной инфраструктуры", - сказал глава региона на встрече с генеральным директором АО "Трансмашхолдинг" Кириллом Липой.

По словам Липы, в состав "Трансмашхолдинга" входят несколько предприятий, которые специализируются на выпуске пассажирских вагонов для поездов, трамваев, метро.
"Своим якорным предприятием в этой сфере мы хотим сделать Тверской вагоностроительный завод, будем наращивать пассажирскую компетенцию ТВЗ", — отметил генеральный директор "Трансмашхолдинга".
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