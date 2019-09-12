В "Шереметьево" опровергли сообщение СМИ о столкновении самолета с чайкой

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Информация о столкновении самолета авиакомпании "Аэрофлот" с чайкой в московском аэропорту "Шереметьево" не соответствует действительности, инцидент произошел в другом аэропорту, сообщает пресс-служба авиагавани.

Пресс-служба отметила, что в текущем году в "Шереметьево" не было зафиксировано столкновений самолетов с чайками.

"При анализе видеозаписи было выявлено следующее: форменная одежда сотрудника на аэродроме используется в другом аэропорту страны; разметка аэродрома не соответствует разметке в аэропорту "Шереметьево"; наземная техника данной модификации не используется в "Шереметьево", - говорится в сообщении.

Кроме того, видео снято в темное время суток, хотя в материале говорится, что инцидент произошел в 17.00-18.00 мск. "В это время суток в московском регионе светло", - отметили в пресс-службе.