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РИА Новости

В "Шереметьево" опровергли сообщение СМИ о столкновении самолета с чайкой

16:04 12.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВход в здание международного аэропорта Мурманск
Вход в здание международного аэропорта Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Вход в здание международного аэропорта Мурманск. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Информация о столкновении самолета авиакомпании "Аэрофлот" с чайкой в московском аэропорту "Шереметьево" не соответствует действительности, инцидент произошел в другом аэропорту, сообщает пресс-служба авиагавани.
"Одиннадцатого сентября 2019 года на информационном портале Life.ru была размещена новость под заголовком "Самолет "Аэрофлота" столкнулся с чайкой при посадке в "Шереметьево". Данная информация не соответствует действительности, а видеозапись, размещенная в публикации, была сделана в другом аэропорту страны", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что в текущем году в "Шереметьево" не было зафиксировано столкновений самолетов с чайками.
"При анализе видеозаписи было выявлено следующее: форменная одежда сотрудника на аэродроме используется в другом аэропорту страны; разметка аэродрома не соответствует разметке в аэропорту "Шереметьево"; наземная техника данной модификации не используется в "Шереметьево", - говорится в сообщении.
Кроме того, видео снято в темное время суток, хотя в материале говорится, что инцидент произошел в 17.00-18.00 мск. "В это время суток в московском регионе светло", - отметили в пресс-службе.
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LifeАэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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