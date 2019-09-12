Жителю Тамбовской области вынесли приговор за жестокое убийство собаки

Молоток и наручники на столе у судьи

ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ жителя Тамбовской области, который на глазах у детей перерезал шею лежавшей на земле собаки, сообщает в четверг прокуратура области.

Инцидент произошел в Ржаксинском районе в мае этого года.

"Подсудимый, находясь недалеко от кафе, решил совершить убийство собаки рыжей масти. Достоверно зная, что за его действиями наблюдают двое несовершеннолетних и данные действия причиняют им моральные страдания, подошел к собаке, лежавшей на асфальте, действуя с особой жестокостью, достал из кармана складной нож, порезал шею животному", - говорится в сообщении.

Собака погибла от ранения, а в отношении мужчины было возбуждено дело о "жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетних". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Свою вину подсудимый признал.