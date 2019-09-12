Житель Курской области получил 23 года колонии за убийство школьника

ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима жителя Железногорска, который похитил семилетнего школьника, надругался над ним и убил, сообщает в четверг СК РФ.

Мальчик пропал в Железногорске 23 октября 2018 года по дороге из школы домой. Поисками занимались, по данным УМВД по Курской области, более трех тысяч человек, в том числе волонтеры из шести регионов.

По подозрению в убийстве школьника был задержан 39-летний Виталий Пащевский, проживающий в одном подъезде с ребенком. По данным СК, мужчина встретил мальчика в лифте, заманил к себе в квартиру, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего убил и отвез тело в село Трояново в 20 километрах от Железногорска, где спрятал в лесопосадке за своим дачным участком, закидав ветками, листьями и травой. Суд над Пащевским начался 14 августа.

"Приговором суда Виталию Пащевскому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.