Медведев призвал подходить рационально к тратам средств ФНБ

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Необходимо подходить рационально к тратам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.
"Фонд национального благосостояния достиг 7% валового внутреннего продукта, даже 7,5% на 1 сентября. То есть минимально безопасный уровень резервов мы уже сейчас обеспечиваем. Есть разные идеи, в какие активы инвестировать дополнительные доходы дальше, но подчеркну, главное - мы должны подходить к таким вложениям рационально, чтобы они обеспечивали достойную доходность", - сказал Медведев.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.