Медведев призвал подходить рационально к тратам средств ФНБ

"Фонд национального благосостояния достиг 7% валового внутреннего продукта, даже 7,5% на 1 сентября. То есть минимально безопасный уровень резервов мы уже сейчас обеспечиваем. Есть разные идеи, в какие активы инвестировать дополнительные доходы дальше, но подчеркну, главное - мы должны подходить к таким вложениям рационально, чтобы они обеспечивали достойную доходность", - сказал Медведев.