Суд вынес предварительное решение по уставу церковной структуры Филарета

КИЕВ, 12 сен – РИА Новости. Окружной административный суд Киева предварительно признал противоправным приказ министерства культуры Украины, согласно которому устав возглавляемой раскольником Филаретом Денисенко церковной структуры утратил силу, сообщается в четверг на сайте неканонической структуры.

Ранее министерство культуры Украины сообщило, что возглавляемая Филаретом церковная структура была ликвидирована. Однако Филарет обжаловал это решение. Позднее Окружной административный суд Киева запретил ликвидировать церковную структуру до рассмотрения по существу ее иска к Минкульту Украины.

"Суд подтвердил противоправность приказа министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов Украинской православной церкви Киевского патриархата и Киевской патриархии", - говорится в сообщении.

Окончательное решение относительно законности приказа Минкульта будет принято судом после рассмотрения иска по существу. Также суд до рассмотрения иска по существу запретил любым органам государственной власти совершать какие-либо регистрационные действия, которые касаются церковной структуры Филарета и ее имущества.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.