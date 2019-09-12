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РИА Новости

Глава правительства Судана обсудит в Южном Судане развитие отношений

15:25 12.09.2019
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CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
КАИР, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр нового правительства Судана Абдалла Хамдук обсудит в столице Южного Судана Джубе перспективы развития двусторонних отношений и совместное противостояние современным проблемам, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Хадас".
Хамдук прибыл в Джубу в четверг с двухдневным визитом.
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"Мы хотим, чтобы наши отношения были стратегическими и не имели ограничений. Мы будем в течение двух дней работать над построением таких уникальных отношений", - приводит канал слова суданского премьера.
Планируется, что Хамдук обсудит с южносуданскими политиками торгово-экономические отношения, вопрос распределения доходов от нефти, а также свободное передвижение людей и товаров через границы двух государств.
Южный Судан отделился от Судана в 2011 году после многолетней борьбы за независимость.
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Абдалла ХамдукСуданЮжный СуданВ мире
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