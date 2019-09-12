Глава правительства Судана обсудит в Южном Судане развитие отношений

КАИР, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр нового правительства Судана Абдалла Хамдук обсудит в столице Южного Судана Джубе перспективы развития двусторонних отношений и совместное противостояние современным проблемам, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Хадас".

Хамдук прибыл в Джубу в четверг с двухдневным визитом.

"Мы хотим, чтобы наши отношения были стратегическими и не имели ограничений. Мы будем в течение двух дней работать над построением таких уникальных отношений", - приводит канал слова суданского премьера.

Планируется, что Хамдук обсудит с южносуданскими политиками торгово-экономические отношения, вопрос распределения доходов от нефти, а также свободное передвижение людей и товаров через границы двух государств.