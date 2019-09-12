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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" планирует выплатить дивиденды на уровне 2018 года

15:23 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" рассчитывает выплатить дивиденды по итогам 2019 года порядка 10,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с выплатами по итогам 2018 года, заявил на пресс-конференции председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер.

"Мы впервые за прошлые годы начали платить дивиденды акционерам, начали со скромных почти 3 миллиарда рублей в 2017 году, в 2018 году порядка 10,5 миллиарда рублей, и порядка такой же цифры планируется в 2019 году", - сказал Вагнер.

В июне акционеры "Т Плюс" одобрили дивиденды по итогам 2018 года в размере около 14,62 копейки на обыкновенную акцию с учетом промежуточных. При этом по результатам первого полугодия 2018 года на обыкновенные акции были начислены дивиденды в размере 8,997 копеек на ценную бумагу.
По результатам 2017 года "Т Плюс" выплатила дивиденды в размере 6,56 копейки на акцию, всего 2,9 миллиарда рублей. По итогам 2015 и 2016 годов дивиденды не выплачивались.
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