"Т Плюс" планирует выплатить дивиденды на уровне 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" рассчитывает выплатить дивиденды по итогам 2019 года порядка 10,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с выплатами по итогам 2018 года, заявил на пресс-конференции председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер.

"Мы впервые за прошлые годы начали платить дивиденды акционерам, начали со скромных почти 3 миллиарда рублей в 2017 году, в 2018 году порядка 10,5 миллиарда рублей, и порядка такой же цифры планируется в 2019 году", - сказал Вагнер.

В июне акционеры "Т Плюс" одобрили дивиденды по итогам 2018 года в размере около 14,62 копейки на обыкновенную акцию с учетом промежуточных. При этом по результатам первого полугодия 2018 года на обыкновенные акции были начислены дивиденды в размере 8,997 копеек на ценную бумагу.