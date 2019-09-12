"Т Плюс" в 2019 году ожидает рост EBITDA на 19,7%, до 58 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" по итогам 2019 года ожидает EBITDA на уровне 58 миллиардов рублей, что на 19,7% превышает показатели по итогам 2018 года, сообщил на пресс-конференции, посвящённой новой стратегии развития компании до 2032 года, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Виталий Аникин.

"58 миллиардов рублей", - ответил Аникин на соответствующий вопрос. Он уточнил, что речь идёт о показателях по МСФО.

Прогнозируемый показатель по EBITDA на 2032 год составляет 75 миллиардов рублей.