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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" в 2019 году ожидает рост EBITDA на 19,7%, до 58 млрд рублей

15:21 12.09.2019
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© Fotolia / sdecoretГрафик
График
© Fotolia / sdecoret
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" по итогам 2019 года ожидает EBITDA на уровне 58 миллиардов рублей, что на 19,7% превышает показатели по итогам 2018 года, сообщил на пресс-конференции, посвящённой новой стратегии развития компании до 2032 года, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Виталий Аникин.

"58 миллиардов рублей", - ответил Аникин на соответствующий вопрос. Он уточнил, что речь идёт о показателях по МСФО.

Прогнозируемый показатель по EBITDA на 2032 год составляет 75 миллиардов рублей.
Чистый убыток группы "Т Плюс" по МСФО в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом в 4,7 раза, до 4,756 миллиарда рублей. Выручка компании выросла на 3,2% и составила 372,7 миллиарда рублей. Консолидированная EBITDA группы по итогам 2018 года составила 48,44 миллиарда рублей, увеличившись на 11,5% по сравнению с 2017 годом.
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