"Т Плюс" до 2032 года планирует вывести 3 ГВт неэффективных мощностей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" до 2032 года планирует вывести 3 ГВт неэффективных генерирующих энергомощностей, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям компании Виталий Аникин.

Глава компании Андрей Вагнер сообщил журналистам, что планы по выводу касаются "порядка 13-14 станций".

"Суммарно порядка 3 ГВт", - уточнил Аникин объем мощности, которую планируется вывести.

Вагнер пояснил, что этот объем учитывает возможные продажи активов. "Продажа в том числе. В основном это, конечно, программа вывода мощностей", - сказал глава "Т Плюс".

Говоря о возможной продаже активов Вагнер пояснил, что речь идет как частично о генерации, так и о теплосетях. "В том числе и сети, у нас есть несколько проектов с тепловыми пунктами", - добавил он. "Расчистка активов", по его словам, позволит сократить затраты и улучшить работу по остающимся активам.