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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" до 2032 года планирует вывести 3 ГВт неэффективных мощностей

15:17 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" до 2032 года планирует вывести 3 ГВт неэффективных генерирующих энергомощностей, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям компании Виталий Аникин.
Глава компании Андрей Вагнер сообщил журналистам, что планы по выводу касаются "порядка 13-14 станций".
"Суммарно порядка 3 ГВт", - уточнил Аникин объем мощности, которую планируется вывести.
Вагнер пояснил, что этот объем учитывает возможные продажи активов. "Продажа в том числе. В основном это, конечно, программа вывода мощностей", - сказал глава "Т Плюс".
Говоря о возможной продаже активов Вагнер пояснил, что речь идет как частично о генерации, так и о теплосетях. "В том числе и сети, у нас есть несколько проектов с тепловыми пунктами", - добавил он. "Расчистка активов", по его словам, позволит сократить затраты и улучшить работу по остающимся активам.
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Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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