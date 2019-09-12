Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T15:15Z
https://ria.ru/20190912/1558618471.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153055/91/1530559110_0:109:3249:1937_1036x0_80_0_0_413215eefb1a1ba26ec4653b0e75899e.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" оценил инвестиции в 4 проекта модернизации ТЭС в 17,6 млрд рублей

15:15 12.09.2019
25
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" оценивает капитальные затраты на свои четыре проекта, которые вошли в программу модернизации ТЭС в 17,6 миллиарда рублей, следует из материалов компании, посвящённой новой стратегии развития.

"На текущий момент прошли четыре проекта. К концу 2019 года ожидается отбор шести проектов из 15 заявленных в стратегии", - говорится в презентации компании.

Речь идёт о двух проектах Пермской ТЭЦ-9, первая с вводом 65 МВт в апреле 2022 года, капзатраты составят 2,6 миллиарда рублей. Второй проект по той станции предполагает ввод 124,9 МВт в октябре 2022 года и капзатраты на уровне 4,9 миллиарда рублей.
Также в программу вошёл проект Ижевской ТЭЦ-2 со вводом 124,9 МВт в октябре 2023 года и капзатратами в объеме 4,9 миллиарда рублей. Последний проект из отобранных предполагает ввод 124,9 МВт на Самарской ТЭЦ-2 в октябре 2025 года, инвестиции составят 5,2 миллиарда рублей.
Ремонт теплотрасс
Вчера, 15:11Теплоснабжение
"Т Плюс" вложит в модернизацию теплосетей 49,6 млрд рублей до 2032 года
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования. Первые отборы проектов модернизации прошли этой весной сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт.
В этом году проходит отбор проектов на 2025 год. Доходность по ним пока не определена, Минэнерго РФ предлагает сохранить ее на уровне 14%.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Ремонт теплотрасс
"Т Плюс" вложит в модернизацию теплосетей 49,6 млрд рублей до 2032 года
РИА
Новости
Десятирублевые монеты
"Т Плюс" оценил объем инвестиций до 2032 года на уровне 325,6 млрд рублей
ЛЭП. Архивное фото
"Т Плюс" хочет модернизировать до 2,6 ГВт по программе модернизации ТЭС
Процесс производства российских банкнот
"Т Плюс" планирует выплатить дивиденды на уровне 2018 года
Лента
новостей
Высоковольтная линия электропередач
"Т Плюс" до 2032 года планирует вывести 3 ГВт неэффективных мощностей
Акционеры перед началом годового собрания акционеров компании Газпром
ГЭХ и "Т Плюс" продолжают обсуждение сделки по слиянию активов
График
"Т Плюс" в 2019 году ожидает рост EBITDA на 19,7%, до 58 млрд рублей
Процесс производства российских банкнот
На модернизацию Ириклинской ГРЭС в Оренбуржье направят 728 млн рублей
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин 25 сентября станет президентом ИНТОСАИ на три года
Детское автомобильное кресло
Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
Глава Верхневолжья выступил с предложением к Трансмашхолдингу
Глава Верхневолжья выступил с предложением к "Трансмашхолдингу"
Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Московского финансового форума
Выступление Дмитрия Медведева на заседании Мосфинфорума. Прямая трансляция
Процесс производства российских банкнот
Акционеры ДГК одобрили сокращение уставного капитала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния