"Т Плюс" оценил инвестиции в 4 проекта модернизации ТЭС в 17,6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" оценивает капитальные затраты на свои четыре проекта, которые вошли в программу модернизации ТЭС в 17,6 миллиарда рублей, следует из материалов компании, посвящённой новой стратегии развития.

"На текущий момент прошли четыре проекта. К концу 2019 года ожидается отбор шести проектов из 15 заявленных в стратегии", - говорится в презентации компании.

Речь идёт о двух проектах Пермской ТЭЦ-9, первая с вводом 65 МВт в апреле 2022 года, капзатраты составят 2,6 миллиарда рублей. Второй проект по той станции предполагает ввод 124,9 МВт в октябре 2022 года и капзатраты на уровне 4,9 миллиарда рублей.

Также в программу вошёл проект Ижевской ТЭЦ-2 со вводом 124,9 МВт в октябре 2023 года и капзатратами в объеме 4,9 миллиарда рублей. Последний проект из отобранных предполагает ввод 124,9 МВт на Самарской ТЭЦ-2 в октябре 2025 года, инвестиции составят 5,2 миллиарда рублей.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования. Первые отборы проектов модернизации прошли этой весной сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт.