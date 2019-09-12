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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" вложит в модернизацию теплосетей 49,6 млрд рублей до 2032 года

15:11 12.09.2019
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинРемонт теплотрасс
Ремонт теплотрасс
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" планирует до 2032 года вложить в модернизацию теплосетей в городах присутствия 49,6 миллиарда рублей, следует из материалов энергокомпании к стратегии развития до 2032 года.

"Другим важным направлением стратегии станет модернизация тепловых сетей в городах присутствия "Т Плюс". На эти цели планируется дополнительно выделить до 49,6 миллиарда рублей. Развитие тепловых сетей максимально эффективно в тех регионах, которые внедрят у себя систему ценообразования по методу "альтернативной котельной", - отметила компания.

Стратегия предполагает также снижение уровня потерь (целевой показатель – 10%) и сокращение повреждаемости сетей. Другими направлениями стратегии станут внедрение передовых цифровых решений, рост собираемости платежей за энергоресурсы, обеспечение целевого состояния активов и повышение управленческой эффективности.
Глава компании Андрей Вагнер отметил, что тариф на тепло не позволяет модернизировать необходимый объём теплосетей. "Благодаря тарифным источникам мы можем себе позволить менять только порядка 400 километров тепловых сетей в год. По всем нормативам и правилам, чтобы не состариться совсем, мы должны менять порядка 1,5-2 тысяч километров в год", - сказал Вагнер.
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По его словам, при текущих темпах модернизации "через 10 лет придём к старению на уровне 95%".
"Потребность в инвестициях в наши тепловые сети, по нашим оценкам, оценивается в порядка 180-200 миллиардов рублей, чтобы их привести в нормальное состояние", - подчеркнул глава "Т Плюс".
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