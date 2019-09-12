Муфтий Татарстана рассказал о профилактике экстремизма среди заключенных

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Более 70 заключенных одной из исправительных колоний Пестречинского района Татарстана смогли задать вопросы главе Духовного управления мусульман (ДУМ РТ) Камилю Самигуллину в рамках цикла духовных бесед с целью профилактики экстремизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията.
"Муфтий Самигуллин ежегодно посещает подобные учреждения. На этой встрече с муфтием присутствовали более 70 заключенных-мусульман. Все они посещают расположенную при колонии мечеть, в которой служит специально подготовленный имам", - отметили в пресс-службе ДУМ республики.
"ДУМ Татарстана вместе с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России ведет активную разъяснительную работу с мусульманами, отбывающими наказание в исправительных колониях. В первую очередь, это касается профилактики проявлений экстремизма. Практически во всех колониях республики действуют молельные комнаты или мечети, службу в них ведут специально подготовленные имамы", - сказал РИА Новости муфтий Самигуллин.
По словам муфтия, религиозные деятели активно занимаются религиозным воспитанием заключенных: читают проповеди, отвечают на вопросы, связанные с религией, помогают учить Коран, а библиотеки исправительных колоний пополняются религиозной литературой издательского дома "Хузур" ДУМ республики.
"Кроме того, традиционно колонии обеспечиваются мясом к Курбан-байраму, продуктами для проведения ифтаров в Рамадан. Заключенные понимают, что рано или поздно они выйдут на свободу, и они не должны быть озлобленными на этот мир. Для этого и ведется наша работа", - заключил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.