Муфтий Татарстана рассказал о профилактике экстремизма среди заключенных

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Более 70 заключенных одной из исправительных колоний Пестречинского района Татарстана смогли задать вопросы главе Духовного управления мусульман (ДУМ РТ) Камилю Самигуллину в рамках цикла духовных бесед с целью профилактики экстремизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе муфтията.

"Муфтий Самигуллин ежегодно посещает подобные учреждения. На этой встрече с муфтием присутствовали более 70 заключенных-мусульман. Все они посещают расположенную при колонии мечеть, в которой служит специально подготовленный имам", - отметили в пресс-службе ДУМ республики.

"ДУМ Татарстана вместе с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России ведет активную разъяснительную работу с мусульманами, отбывающими наказание в исправительных колониях. В первую очередь, это касается профилактики проявлений экстремизма. Практически во всех колониях республики действуют молельные комнаты или мечети, службу в них ведут специально подготовленные имамы", - сказал РИА Новости муфтий Самигуллин.

По словам муфтия, религиозные деятели активно занимаются религиозным воспитанием заключенных: читают проповеди, отвечают на вопросы, связанные с религией, помогают учить Коран, а библиотеки исправительных колоний пополняются религиозной литературой издательского дома "Хузур" ДУМ республики.