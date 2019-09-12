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РИА Новости
Единый день голосования

Глава Ставрополья подтвердил, что его инаугурация пройдет 27 сентября

14:51 12.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил журналистам, что его инаугурация пройдет, как и в предыдущий раз, 27 сентября.
В понедельник источник в правительстве региона сообщил РИА Новости, что инаугурация Владимирова состоится 27 сентября.
"Традиционно в прошлый избирательный цикл инаугурация была 27 сентября, и в это избирательный цикл будет 27 сентября", - сказал Владимир в четверг.
В четверг краевой избирком признал выборы губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года состоявшимися и действительными. Владимиров получил 1 000 074 голоса избирателей, что составляет 79,64%; в голосовании приняли участие 1 255 694 человека, что составило 66,86% от числа избирателей.
Выборы глав регионов России
8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияВладимир ВладимировСтавропольский крайПолитика
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