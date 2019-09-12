Глава Ставрополья подтвердил, что его инаугурация пройдет 27 сентября

Единый день голосования в регионах России

Единый день голосования в регионах России

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил журналистам, что его инаугурация пройдет, как и в предыдущий раз, 27 сентября.

В понедельник источник в правительстве региона сообщил РИА Новости, что инаугурация Владимирова состоится 27 сентября.

"Традиционно в прошлый избирательный цикл инаугурация была 27 сентября, и в это избирательный цикл будет 27 сентября", - сказал Владимир в четверг.