Глава Ставрополья подтвердил, что его инаугурация пройдет 27 сентября

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил журналистам, что его инаугурация пройдет, как и в предыдущий раз, 27 сентября.
В понедельник источник в правительстве региона сообщил РИА Новости, что инаугурация Владимирова состоится 27 сентября.
"Традиционно в прошлый избирательный цикл инаугурация была 27 сентября, и в это избирательный цикл будет 27 сентября", - сказал Владимир в четверг.
В четверг краевой избирком признал выборы губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года состоявшимися и действительными. Владимиров получил 1 000 074 голоса избирателей, что составляет 79,64%; в голосовании приняли участие 1 255 694 человека, что составило 66,86% от числа избирателей.
8 сентября, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России