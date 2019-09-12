В Татарстане ответили на слова Жириновского о финансировании ряда регионов

Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера". Архивное фото

Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ривьера"

КАЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Руководство Татарстана считает высказывания лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского относительно несправедливого, по его мнению, распределения бюджетных средств между регионами очередной попыткой получения сомнительных политических дивидендов, усматривает в них провокацию, заявила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Жириновский на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы 10 сентября заявил, что, по его мнению, бюджетная политика в отношении регионов выстроена неправильно. По его оценке, национальным регионам из бюджета РФ выделяется больше средств, чем остальным, а налогами они облагаются, напротив, в меньшей степени. Политик призвал депутатов дать "русским областям" столько же бюджетных средств, сколько и другим.

По словам Галимовой, Жириновский в своем выступлении позволил себе резкие и, по сути, антиконституционные высказывания, а также суждения, искажающие суть межбюджетных отношений, в адрес республики.

"Во-первых, Владимир Жириновский, который уже 26 лет является депутатом Государственной думы и 11 лет работал в статусе заместителя председателя парламента, не может не знать, что, согласно Конституции, "носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ". И российский парламент многонационален и по сути выражает его интересы", - сказала Галимова журналистам.

Во-вторых, по ее словам, Жириновский должен прекрасно знать особенности формирования бюджетной политики и принципов выстраивания налоговой системы. При этом Галимова подчеркнула, что Татарстан, являющийся одним из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, всегда отдавал и продолжает отдавать в федеральный бюджет значительно больше, чем получает.

"В-третьих, руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от имени русского народа (который живет в том числе и в Татарстане). Расцениваем его выступление как очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов", - отметила Галимова.

Спикер обратила внимание на то, что скандальное выступление Жириновского в Госдуме не могло не вызвать негативного общественного резонанса и соответствующей реакции со стороны руководства Татарстана. Состоялся разговор председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в ходе которого была отмечена неприемлемость подобного рода высказываний со столь высокой трибуны.