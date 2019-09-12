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РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали о запросах западных спецслужб к провайдерам

14:20 12.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен РИА Новости. Запрос информации у интернет-провайдеров о людях, что практикуют западные страны, является прямым нарушением государственного суверенитета, заявил в четверг начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов.
"Когда мы обсуждали (на международных площадках - ред.) нарушение фундаментальных прав и свобод человека в цифровой сфере, также, в частности, право неприкосновенности частной жизни, не раз обращали внимание, что представителями компетентных органов в западных странах используются такие методы, как запрос напрямую у провайдеров на получение цифровой информации в отношении граждан, минуя компетентные органы других государств. Такая лазейка - это прямое нарушение государственного суверенитета в информационном пространстве, что недопустимо", - сказал он на заседании в Совфеде.
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По его словам, такой порядок создает условия для нарушения фундаментальных прав и свобод человека в цифровой сфере, в частности права на неприкосновенность частной жизни.
"Данное положение не соответствует принципам и подходам своевременного международного права, поскольку, допуская неограниченную возможность для получения трансграничного доступа к информации, невозможно проводить анализ каждого конкретного случая на предмет необходимости и соразмерности применяемых мер", - указал Завалунов.
По его словам, "к сожалению, такие методы нашими коллегами из других стран на сегодняшний день применяются, в том числе с использованием ресурсов таких организаций как Google и Microsoft".
Он отметил, что государство должно быть уведомлено о применяемых мерах, в том числе лицах, в отношении которых они применяются. "Мы не должны лишать этих лиц судебной защиты и доступа к иным механизмам апелляции", - заключил он.
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