В Генпрокуратуре рассказали о запросах западных спецслужб к провайдерам

МОСКВА, 12 сен РИА Новости. Запрос информации у интернет-провайдеров о людях, что практикуют западные страны, является прямым нарушением государственного суверенитета, заявил в четверг начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов.

"Когда мы обсуждали (на международных площадках - ред.) нарушение фундаментальных прав и свобод человека в цифровой сфере, также, в частности, право неприкосновенности частной жизни, не раз обращали внимание, что представителями компетентных органов в западных странах используются такие методы, как запрос напрямую у провайдеров на получение цифровой информации в отношении граждан, минуя компетентные органы других государств. Такая лазейка - это прямое нарушение государственного суверенитета в информационном пространстве, что недопустимо", - сказал он на заседании в Совфеде.

По его словам, такой порядок создает условия для нарушения фундаментальных прав и свобод человека в цифровой сфере, в частности права на неприкосновенность частной жизни.

"Данное положение не соответствует принципам и подходам своевременного международного права, поскольку, допуская неограниченную возможность для получения трансграничного доступа к информации, невозможно проводить анализ каждого конкретного случая на предмет необходимости и соразмерности применяемых мер", - указал Завалунов.

По его словам, "к сожалению, такие методы нашими коллегами из других стран на сегодняшний день применяются, в том числе с использованием ресурсов таких организаций как Google и Microsoft".