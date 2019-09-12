Кочарян назвал дело против него самым позорным в истории Армении

ЕРЕВАН, 12 сен – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал возбужденное в его отношении уголовное дело о свержении конституционного строя самым позорным в истории страны.

"На мой взгляд, это самое позорное уголовное дело в истории Армении. Оно войдет в учебники, и у него будут отрицательные и положительные герои. Я не сомневаюсь, кто будут отрицательными героями", - сказал Кочарян на заседании суда.

Он назвал уголовное дело персонализированным политическим преследованием, заявив о нарушениях закона, допущенных стороной обвинения. Обращаясь к судье Анне Данибекян, экс-президент заявил, что у нее есть возможность вписать новую страницу в этой истории. "От вас зависит, какой будет эта страница", - сказал бывший глава государства.

В данный момент суд рассматривает вопрос меры пресечения Кочаряна. Его защита требует незамедлительного освобождения бывшего президента, с учетом решения Конституционного суда, признавшего антиконституционным одно из положений уголовно-процессуального кодекса.

В мае судья из Еревана Давид Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Однако Апелляционный суд отменил это решение. После этого в кабинете Григоряна провели обыск, а его полномочия приостановили. В Генпрокуратуре заявили, что Высший судебный совет дал согласие на уголовное преследование судьи, посчитав обоснованным подозрение в совершении им в сентябре 2018 года предполагаемого деяния, предусмотренного статьей УК "служебный подлог". Дело Кочаряна было передано другому судье.

Позднее, 4 сентября, Конституционный суд Армении на основании обращения Кочаряна признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя незамедлительно созвать заседание и обсудить вопросы изменения меры пресечения и прекращения уголовного преследования бывшего главы государства.