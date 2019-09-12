Кадыров готов поделиться опытом Чечни для снижения числа разводов по стране

ГРОЗНЫЙ, 12 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров готов поделиться опытом Чечни для укрепления института семьи в России, где зафиксирована высокая статистика разводов.

Количество разводов в России в январе-июле 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года снизилось на 12%, написала газета " Известия " со ссылкой на данные Росстата. В январе–июле нынешнего года официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов. При этом Чечня занимает последнюю строчку в этой статистике – 147 разводов на тысячу браков. В то же время по количеству разводов россияне по-прежнему остаются одними из первых в мире.

"Я убеждён, что вопрос укрепления семьи должен стать национальной идеей и всенародной задачей. В Чечне накоплен огромный опыт в решении данной задачи, которым можем поделиться. Кстати, в Чечне самый низкий в России показатель разводов - 147 случаев на тысячу заключенных браков", - цитирует Кадырова его пресс-служба.

Глава Чечни считает, что высокий уровень разводов и утрата семейных ценностей могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

"Человечеству давно известно, что основой могущества и силы государства являются крепкая семья и семейные ценности. И наоборот, распад и разложение общества есть в первую очередь следствие утраты вековых традиций уважения в семье друг к другу и несоблюдения предписанных религией норм семейных отношений. Из-за этого возникают демографические проблемы, способные при их нарастании представлять угрозу национальной безопасности", - подчеркнул Кадыров.