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РИА Новости

Кадыров готов поделиться опытом Чечни для снижения числа разводов по стране

14:14 12.09.2019 (обновлено: 14:16 12.09.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 12 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров готов поделиться опытом Чечни для укрепления института семьи в России, где зафиксирована высокая статистика разводов.
Количество разводов в России в январе-июле 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года снизилось на 12%, написала газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата. В январе–июле нынешнего года официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов. При этом Чечня занимает последнюю строчку в этой статистике – 147 разводов на тысячу браков. В то же время по количеству разводов россияне по-прежнему остаются одними из первых в мире.
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"Я убеждён, что вопрос укрепления семьи должен стать национальной идеей и всенародной задачей. В Чечне накоплен огромный опыт в решении данной задачи, которым можем поделиться. Кстати, в Чечне самый низкий в России показатель разводов - 147 случаев на тысячу заключенных браков", - цитирует Кадырова его пресс-служба.
Глава Чечни считает, что высокий уровень разводов и утрата семейных ценностей могут представлять угрозу национальной безопасности страны.
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"Человечеству давно известно, что основой могущества и силы государства являются крепкая семья и семейные ценности. И наоборот, распад и разложение общества есть в первую очередь следствие утраты вековых традиций уважения в семье друг к другу и несоблюдения предписанных религией норм семейных отношений. Из-за этого возникают демографические проблемы, способные при их нарастании представлять угрозу национальной безопасности", - подчеркнул Кадыров.
В Чечне 2012 года функционирует комиссия по урегулированию семейных и бытовых конфликтов при муфтияте Чечни, созданная по инициативе Кадырова. В ее задачи входит воссоединение распавшихся семей, разрешение конфликтных ситуаций между сторонами, связанных с опекунством над детьми. К этой работе привлекаются религиозные деятели, специалисты в области психологии, медицины, педагогики и семейного права. За время работы комиссии удалось воссоединить 1797 пар. Количество детей в воссоединенных семьях составляет 3819.
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