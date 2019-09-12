В Греции ротвейлер загрыз трехмесячную дочь своих хозяев, сообщили СМИ

Это не первый случай нападения собак на детей в Греции. Около года назад мальчик был серьезно ранен при нападении ротвейлера. В июле 2017 года 20-месячная девочка была госпитализирована в реанимацию после того, как ее покусал ротвейлер. В 2016 году пятилетняя девочка погибла, когда на нее напали собаки хозяина дома, в котором они праздновали пасхальное воскресенье.