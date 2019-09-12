Опрос показал, как украинцы относятся к нынешнему курсу страны

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Более 50% жителей Украины считают, что страна движется в правильном направлении, 18% не поддерживают существующий курс, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в четверг.

"Дела на Украине идут в правильном направлении, считают 55% респондентов; 18% - в неправильном, 26% не определились по этому вопросу", - говорится в сообщении на сайте соцгруппы.

По данным опроса, более позитивно оценивают направление развития страны на западе и юге, относительно хуже - в центре и на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели пропрезидентской партии "Слуга народа". Пессимизм наблюдается среди людей старшего возраста, сторонников партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Опрос проводился с 6 по 10 сентября 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего опрошены 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2%.