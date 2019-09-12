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РИА Новости

Опрос показал, как украинцы относятся к нынешнему курсу страны

13:53 12.09.2019
2016
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Более 50% жителей Украины считают, что страна движется в правильном направлении, 18% не поддерживают существующий курс, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в четверг.
"Дела на Украине идут в правильном направлении, считают 55% респондентов; 18% - в неправильном, 26% не определились по этому вопросу", - говорится в сообщении на сайте соцгруппы.
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По данным опроса, более позитивно оценивают направление развития страны на западе и юге, относительно хуже - в центре и на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели пропрезидентской партии "Слуга народа". Пессимизм наблюдается среди людей старшего возраста, сторонников партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Опрос проводился с 6 по 10 сентября 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего опрошены 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Ранее "Рейтинг" опубликовал данные опроса, который проводился с 13 по 17 июля 2019 года. Тогда 41% респондентов считали, что дела на Украине идут в правильном направлении, 37% - в неправильном, 22% не определились по этому вопросу.
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