Новак заявил о незаконности санкций против Ирана

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Санкции против Ирана незаконны, страна имеет право нарастить добычу до уровня, который был до введения санкций, считает министр энергетики России Александр Новак.
"Лично наша позиция заключается в том, что санкции, введенные против Ирана, не являются законными и то, что Иран сократил добычу на 1,5 миллиона баррелей за последний год - это, конечно, очень негативно для иранской экономики", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы, конечно, считаем, что Иран имеет право для того, чтобы восстановить свою добычу до уровня относительно того, который был до введения санкций", - добавил Новак.