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РИА Новости

Новак заявил о незаконности санкций против Ирана

13:45 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Санкции против Ирана незаконны, страна имеет право нарастить добычу до уровня, который был до введения санкций, считает министр энергетики России Александр Новак.
"Лично наша позиция заключается в том, что санкции, введенные против Ирана, не являются законными и то, что Иран сократил добычу на 1,5 миллиона баррелей за последний год - это, конечно, очень негативно для иранской экономики", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы, конечно, считаем, что Иран имеет право для того, чтобы восстановить свою добычу до уровня относительно того, который был до введения санкций", - добавил Новак.
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