Новак заявил о незаконности санкций против Ирана

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Санкции против Ирана незаконны, страна имеет право нарастить добычу до уровня, который был до введения санкций, считает министр энергетики России Александр Новак.

"Мы, конечно, считаем, что Иран имеет право для того, чтобы восстановить свою добычу до уровня относительно того, который был до введения санкций", - добавил Новак.