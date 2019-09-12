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РИА Новости
Липецкая область

Фестиваль "Антоновские яблоки" пройдет в Липецкой области

13:44 12.09.2019
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CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, RussiaГород Елец
Город Елец
CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, Russia
ЛИПЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Областной событийно-туристский фестиваль "Антоновские яблоки", который пройдёт с 21 по 22 сентября в Ельце, соберет несколько тысяч гостей - почитателей таланта Ивана Бунина, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
Фестиваль "Антоновские Яблоки" был основан на творчестве Бунина. "Елец - место, которое любил Бунин. Многие улицы древнего города, местные святыни упоминаются в его произведениях. Елец станет главным центром страны, где в будущем году пройдут основные мероприятия, посвященные празднованию 150 - летия великого писателя", - сказал Артамонов.
По его словам, мероприятия фестиваля пройдут в городском и детском парках, а также на одной из улиц города. Будут мастер-классы по традиционным ремёслам и промыслам, уроки живописи, театральные и музыкальные программы, творческие и литературные конкурсы. Любители музыки и театра смогут насладиться вечером романса, выступлением духового оркестра и спектаклем по произведению Ивана Бунина "Жизнь Арсеньева". Для гурманов откроются "Трактир Карс" и "Греческая пекарня".
Артамонов отметил, что фестиваль "Антоновские яблоки" в 2015 году стал обладателем гран-при Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards", а в 2017 году вошёл в десятку лучших событий осени.
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