Фестиваль "Антоновские яблоки" пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Областной событийно-туристский фестиваль "Антоновские яблоки", который пройдёт с 21 по 22 сентября в Ельце, соберет несколько тысяч гостей - почитателей таланта Ивана Бунина, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

Фестиваль "Антоновские Яблоки" был основан на творчестве Бунина. "Елец - место, которое любил Бунин. Многие улицы древнего города, местные святыни упоминаются в его произведениях. Елец станет главным центром страны, где в будущем году пройдут основные мероприятия, посвященные празднованию 150 - летия великого писателя", - сказал Артамонов.

По его словам, мероприятия фестиваля пройдут в городском и детском парках, а также на одной из улиц города. Будут мастер-классы по традиционным ремёслам и промыслам, уроки живописи, театральные и музыкальные программы, творческие и литературные конкурсы. Любители музыки и театра смогут насладиться вечером романса, выступлением духового оркестра и спектаклем по произведению Ивана Бунина "Жизнь Арсеньева". Для гурманов откроются "Трактир Карс" и "Греческая пекарня".