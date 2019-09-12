Медведев поручил проанализировать работу по федеральной инвестпрограмме

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства поручил проанализировать деятельность исполнительных органов по федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) и откорректировать все недочеты.

"Что касается ФАИПа, то на него в текущем году из федерального бюджета предусмотрено почти 900 миллиардов рублей. Мы несколько отстаем по кассовому исполнению расходов, также дано поручение принять меры и еще раз прошу внимательно проанализировать свою деятельность, деятельность, я имею в виду, исполнительных органов по выполнению федеральной адресной инвестиционной программы, и оперативно ситуацию откорректировать", - сказал он.

Премьер РФ также затронул тему федеральных целевых программ.

"У нас в работе 19 ФЦП, на их реализацию в этом году по открытой части бюджета предусмотрено 470 миллиардов рублей. По кассовому исполнению, по заключению госконтрактов также нужно следить за тем, что происходит, поскольку показатели пока неровные", - сказал он, призвав ускориться в этой работе.