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РИА Новости

Медведев поручил проанализировать работу по федеральной инвестпрограмме

13:42 12.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства поручил проанализировать деятельность исполнительных органов по федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) и откорректировать все недочеты.
"Что касается ФАИПа, то на него в текущем году из федерального бюджета предусмотрено почти 900 миллиардов рублей. Мы несколько отстаем по кассовому исполнению расходов, также дано поручение принять меры и еще раз прошу внимательно проанализировать свою деятельность, деятельность, я имею в виду, исполнительных органов по выполнению федеральной адресной инвестиционной программы, и оперативно ситуацию откорректировать", - сказал он.
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Премьер РФ также затронул тему федеральных целевых программ.
"У нас в работе 19 ФЦП, на их реализацию в этом году по открытой части бюджета предусмотрено 470 миллиардов рублей. По кассовому исполнению, по заключению госконтрактов также нужно следить за тем, что происходит, поскольку показатели пока неровные", - сказал он, призвав ускориться в этой работе.
Говоря об исполнении бюджета, Медведев отметил, что несмотря на экономические ограничения, такие как санкции, торговые проблемы в международной экономике, а также проблемы в отдельных отраслях, бюджетная система по основным параметрам остается стабильной и сбалансированной.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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